После ЧП в Челябинске проверят все уральские больницы на безопасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Генеральная прокуратура России поручила региональным прокурорам в УрФО провести проверку по соблюдению мер безопасности в госпиталях, где лечат пациентов с коронавирусом. Поводом для проверки стал взрыв и пожар в кислородной будке в челябинской больнице.

Провести проверку потребовал заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры в федеральном округе.

«Игорь Ткачев дал указание прокурорам регионов, входящих в Уральский федеральный округ, тщательно проанализировать исполнение нормативов и правил соблюдения мер безопасности в учреждениях здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Прокуратуре Челябинской области поручено проверить работу кислородной станции городской клинической больницы № 2, где произошел взрыв. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и техническое обслуживание кислородного оборудования», — говорится сообщении. «По предварительным данным, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента. Эта информация проверяется. Ход и результаты проверки на моем личном контроле», — рассказывал прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

В больнице №2 Челябинска, расположенной в центре города, утром прогремел взрыв и начался пожар. Из здания медицинского учреждения и соседнего жилого дома были эвакуированы 223 человека, из них 158 пациентов и 40 работников больницы, а также 25 жильцов дома. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.