01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020
29 октября 2020

Пермякам пообещали аномально теплую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень жанровые фотографии Пермь, осень
Температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае начавшаяся неделя будет аномально теплой. В понедельник и вторник в дневное время ожидается не выше +2 градусов, но уже в среду может потеплеть до +7 градусов, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.

«В Пермском крае предстоящая неделя ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. 4 ноября днем возможно потепление до +7 градусов, 5—6 ноября среднесуточная температура окажется выше нормы на 6-7 градусов», — указано на сайте ГИС-центра. При этом отмечается, что осадки в течение недели будут незначительными.

В предстоящие выходные станет прохладнее, особенно на севере края, где возможны дождь и мокрый снег. Вероятнее всего, в северных и восточных территориях региона в эти дни сформируется устойчивый снежный покров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...