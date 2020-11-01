Пермякам пообещали аномально теплую неделю

В Пермском крае начавшаяся неделя будет аномально теплой. В понедельник и вторник в дневное время ожидается не выше +2 градусов, но уже в среду может потеплеть до +7 градусов, сообщает ГИС-центр Пермского классического университета.
«В Пермском крае предстоящая неделя ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. 4 ноября днем возможно потепление до +7 градусов, 5—6 ноября среднесуточная температура окажется выше нормы на 6-7 градусов», — указано на сайте ГИС-центра. При этом отмечается, что осадки в течение недели будут незначительными.
В предстоящие выходные станет прохладнее, особенно на севере края, где возможны дождь и мокрый снег. Вероятнее всего, в северных и восточных территориях региона в эти дни сформируется устойчивый снежный покров.
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