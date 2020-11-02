02 ноября 2020

Биолог предупредила о фейковой вакцине от коронавируса

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В России официально зарегистрированы только две вакцины от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от рака «Ресан», которая якобы может защитить от коронавируса, является фейком. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В соцсетях и мессенджерах появились предложения купить вакцину «Ресан», которая якобы может предотвратить заболевание COVID-19. «К письму приложен файл, который выглядит псевдонаучно. Он так написан, что неподготовленный человек может подумать, что эта вакцина работает. Я должна предупредить, что это не так», — рассказала РИА «Новости» Баранова.

Несколько лет назад вакцина «Ресан» была разработана, как общая противораковая вакцина. Но она не заработала и в результате не была зарегистрирована ни в одной стране и не запускалась в производство.

Также биолог порекомендовала не следовать схемам лечения COVID-19, опубликованным в интернете. Баранова уточнила, что эти сведения были выложены для того, чтобы их изучали врачи, а не для занятия самолечением.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса: «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», напоминает «Дни.ру». Ожидается, что к концу года вакцины станут поставлять массово, пишет «Утро.ру». Однако вирусолог Александр Чепурнов считает, что для борьбы с коронавирусом необходима инактивированная вакцина — ее сейчас разрабатывает центр имени Чумакова.

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