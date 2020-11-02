В коррупционном скандале в правительстве ХМАО новые подробности

Следствие по уголовному делу против директора УК «Промышленные парки Югры» Андрея Семичева обрастает новыми подробностями Фото: Илья Московец © URA.RU

Директору «УК Промышленные парки Югры» Андрею Семичеву предъявлено обвинение по новому эпизоду преступной деятельности — получению взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Установлено, что в декабре 2018 и в январе 2019 года подозреваемый получил от предпринимателя, купившего недвижимость, разными частями взятку в виде денег в общей сумме более 17 миллионов рублей за незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства. Там также добавили, что следствием принимаются все меры для того, чтобы установить всех лиц, причастных к совершению этого преступления.

Семичев подозревается в превышении должностных полномочий за продажу имущества, которое принадлежало «Фонду поколений Югры» по цене ниже ее рыночной стоимости. Речь идет о недвижимости и земельных участках в Нефтеюганском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что Семичев на период следствия был отправлен судом под домашний арест. В рамках уголовного дела обыски проходили сразу в нескольких департаментов окружного правительства.