Стало известно, сколько лет россияне копят на ипотеку

Семья из двух работающих человек в ЯНАО копит на первоначальный взнос (20%) 12 месяцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне в среднем копят на первоначальный взнос по ипотеке менее двух лет. Об этом сообщили аналитики сервиса «Дом.рф».

«Россиянам требуется меньше двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос (20% — прим. ред.) по ипотеке», — цитирует РБК выводы аналитиков. Средний уровень ипотечного кредита в стране составляет 2,45 млн рублей. Из данных аналитиков следует, что в среднем россияне откладывают около 25 тысяч рублей в месяц, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Быстрее всего собирают деньги жители Ямала. Семья из двух работающих человек в ЯНАО копит на первоначальный взнос (20%) 12 месяцев, следует из результатов исследования. Дольше всех приходится копить жителям Северного Кавказа. Там семья собирает деньги больше трех лет.

Жителям Москвы и Московской области удается накопить на взнос за 2,5 года. Однако именно там самые дорогие кредиты. Москвичи оформляют ипотеку за 5,3 млн рублей, а петербуржцы — за 3,3 млн.

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