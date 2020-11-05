Сотрудники администраций Верх-Исетского и Ленинского районов, на территории которых пройдут довыборы в думу Екатеринбурга по двум округам, в ноябре получат самые низкие премии среди городских чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с распределением поощрений. По словам собеседников агентства во властных структурах, это может повлиять на результат кандидатов от «Единой России».
По данным URA.RU, в середине ноября сотрудники управы Ленинского района в качестве премии за октябрь получат 30% от заработка (который складывается из оклада, классного чина и стажа муниципальной службы — прим. ред.), а Верх-Исетского — 40%. В Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах премии составят по 69%. Их размер определяют главы районов.
«Значительная часть чиновников [Ленинского и Верх-Исетского районов] агитирует среди бюджетников, и едва ли это будет способствовать результату „Единой России“ на выборах», — отметил источник в городских структурах власти. Политолог, гендиректор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков в разговоре с агентством подтвердил опасения инсайдера: «Можно ожидать, что чиновники как минимум с меньшим энтузиазмом будут способствовать явке бюджетников на довыборы».
Источник URA.RU в одной из администраций пояснил, что на объем премий влияют «исключительно размер фондов оплаты труда и объемы проделанной работы». «Тут нет политики», — заверил инсайдер. На момент публикации дозвониться до главы Верх-Исетского района Андрея Морозова не удалось. В администрации Ленинского района воздержались от комментариев по теме.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября. «Единую Россию» на них представляют экс-депутат Антон Швалев (округ №3, Верх-Исетский район) и бизнесмен Виталий Чачин (№9, Ленинский район), выдвижение которых согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, для которого важно восстановить большинство «ЕР» в представительном органе. По информации URA.RU, мэрии дана установка обеспечить победу этих кандидатов.
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