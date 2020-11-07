Эрдоган предложил Путину вариант решения конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. Эрдоган считает, что Армению нужно убедить сесть за стол переговоров.
Путин рассказал коллеге, что провел серию разговоров с лидерами Азербайджана и Армении. «В центре внимания был поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование», — приводит слова российского лидера пресс-служба. Уточняется, что обе стороны переговоров выразили готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта.
Источник РИА «Новости» в окружении турецких властей сообщил, что Эрдоган предложил Путину свой взгляд на решение карабахского конфликта. «Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией», — сказал по телефону российскому лидеру Эрдоган. Военные действия в Карабахе обсудили также главы МИД России и Турции, уточняет агентство.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил со своим коллегой Эммануэлем Макроном проблему терроризма. Они также затронули проблему мирного урегулирования в Нагорно-Карабахской Республике, отмечает Nation News.
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