Выжившей при расстреле в Екатеринбурге потребовался психолог

Девушке из Екатеринбурга, на глазах которой произошло массовое убийство, потребовалась психологическая помощь. Об этом рассказала сестра пострадавшей.
«Сегодня к Марии приходила женщина-психолог, но пообщаться долго не удалось, потому что она была в тяжелом эмоциональном состоянии», — рассказала сестра пострадавшей порталу Е1. Родственница уточнила, что работа со специалистом будет продолжена.
В результате стрельбы 7 ноября в Екатеринбурге погибли четыре человека. Мужчина застрелил всех участников вечеринки и ранил 17-летнюю девушку, которая выжила благодаря тому, что притворилась мертвой. По ее словам, она долго считала, что убийца еще жив, и боялась выдать себя.
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