07 ноября 2020
06 ноября 2020

Выжившей при расстреле в Екатеринбурге потребовался психолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину обвиняют в том, что он расстрелял несколько человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девушке из Екатеринбурга, на глазах которой произошло массовое убийство, потребовалась психологическая помощь. Об этом рассказала сестра пострадавшей.

«Сегодня к Марии приходила женщина-психолог, но пообщаться долго не удалось, потому что она была в тяжелом эмоциональном состоянии», — рассказала сестра пострадавшей порталу Е1. Родственница уточнила, что работа со специалистом будет продолжена.

В результате стрельбы 7 ноября в Екатеринбурге погибли четыре человека. Мужчина застрелил всех участников вечеринки и ранил 17-летнюю девушку, которая выжила благодаря тому, что притворилась мертвой. По ее словам, она долго считала, что убийца еще жив, и боялась выдать себя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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