09 ноября 2020

Топ-менеджер тюменского Росгосстраха вышла на свободу. Ее судили за мошенничество на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Александры Кутергиной. Тюмень, кутергина александра
Александра Кутергина должна была провести в заключении четыре года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель начальника тюменского управления Росгосстраха Александра Кутергина выпущена из колонии, где отбывала срок за мошенничество. Об этом URA.RU сообщила подруга осужденной Ирина Баржак.

«Суд состоялся в Нижнем Тагиле. Александру освободили досрочно, далее она будет отбывать наказание условно, но уже находиться дома», — рассказала Баржак в беседе с URA.RU. Согласно материалам дела, ходатайство Кутергиной об условно-досрочном освобождении поступило в суд еще в августе, и 29 октября было удовлетворено.

Заместитель начальника тюменского управления Росгосстраха Александра Кутергина в 2019 году была приговорена к четырем годам лишения свободы. Ее признали виновной в крупном мошенничестве — по версии обвинения, Кутергина организовала схему, по которой готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию. Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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