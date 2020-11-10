Тюменец отомстил бывшей девушке неизлечимой болезнью

Пострадавшая узнала о том, что больна ВИЧ, во время планового похода к врачу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Тюмени может получить до трех лет тюрьмы за то, что заразил свою бывшую возлюбленную ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает полиция области.

«Молодой человек и потерпевшая приняли решение разойтись, заявительница встретила другого мужчину, а бывший затаил на нее злость. Спустя длительное время женщина решила возобновить романтические отношения с подозреваемым. Мужчина, являясь переносчиком инфекции, не поставил девушку в известность о болезни», — рассказали в региональном УМВД.

О своем заражении девушка узнала после планового обследования. А возлюбленный не стал скрывать, что он заразил ее: молодой человек пояснил, что это стало его местью за прошлые обиды. В итоге тюменка написала на него заявление. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы, по статье за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за коронавируса нарушена работа с ВИЧ-инфицированными. Причиной стало размещение в здании СПИД-центра коронавирусного госпиталя.