11 ноября 2020
10 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 12 ноября. Запрещена ночная работа общепита, пермяки проголосовали против строительства ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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С 16 ноября в крае запрещается ночная работа кафе и ресторанов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В регионе введены новые ограничения — жители Перми проголосовали против возведения ледового городка — в театре и на телеканале сменятся руководители — партия «Справедливая Россия» оказалась самой обеспеченной. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

В крае запретили ночную работу предприятий общепита

Пермяки выступили против строительства ледового городка

  • Против строительства ледового города в центре Перми проголосовали 56% пермяков. Опрос проводился в региональном telegram-канале «Большая П».

Театр оперы и балета останется без руководителя

  • Генеральный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов покинет свой пост с 13 ноября. С 16 ноября он займет должность руководителя Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На телеканале «РБК-Пермь» сменился руководитель

  • Гендиректор и главный редактор телеканала «РБК-Пермь» Антон Шибанов покинул свой пост. Новым руководителем телеканала станет Максим Пасютин, который ранее работал директором в ГК «Медиакит».

Партии отчитались перед крайизбиркомом

  • Пермские политические объединения отчитались перед краевой избирательной комиссией о поступлении и расходовании средств. Самой богатой партией оказалась «Справедливая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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