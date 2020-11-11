С 16 ноября в крае запрещается ночная работа кафе и ресторанов
В регионе введены новые ограничения — жители Перми проголосовали против возведения ледового городка — в театре и на телеканале сменятся руководители — партия «Справедливая Россия» оказалась самой обеспеченной. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
В крае запретили ночную работу предприятий общепита
- Работа заведений общепита будет запрещена с 01.00 до 06.00 часов на срок с 16 ноября по 14 декабря. Такое решение было принято оперштабом по борьбе с коронавирусом.
Пермяки выступили против строительства ледового городка
- Против строительства ледового города в центре Перми проголосовали 56% пермяков. Опрос проводился в региональном telegram-канале «Большая П».
Театр оперы и балета останется без руководителя
- Генеральный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов покинет свой пост с 13 ноября. С 16 ноября он займет должность руководителя Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
На телеканале «РБК-Пермь» сменился руководитель
- Гендиректор и главный редактор телеканала «РБК-Пермь» Антон Шибанов покинул свой пост. Новым руководителем телеканала станет Максим Пасютин, который ранее работал директором в ГК «Медиакит».
Партии отчитались перед крайизбиркомом
- Пермские политические объединения отчитались перед краевой избирательной комиссией о поступлении и расходовании средств. Самой богатой партией оказалась «Справедливая Россия».
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