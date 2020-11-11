В США назвали самое устрашающее оружие России

Крылатые ракеты бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 являются самым устрашающим оружием России. Об этом сообщается на американском портале The Drive.
«Устрашающее оружие, искусно размещенное перед самолетом, часто используется для демонстрации силы», — передает портал. Так эксперты из США оценили фото бомбардировщиков, которое опубликовало Минобороны РФ. На снимках запечатлены крылатые ракеты, переносимые самолетами.
Ведомство продемонстрировало двенадцать стратегических крылатых ракет Х-55СМ, а также восемь Х-101/102. Отмечается, что аналог этого оружия использовался в Сирии. На портале подчеркнули, что демонстрацию стратегического вооружения часто используют в маркетинговых целях.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ может применить ядерное оружие против других стран, если они нападут первыми. Глава РФ подчеркнул, что стратегическое оружие в стране будет улучшаться. В США требовали остановить испытания ядерных ракет в России, передает портал «Дни.ру». Эксперты считают, что российское вооружение опасно для Европы.
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