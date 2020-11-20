В Санкт-Петербурге пассажир микроавтобуса убил мужчину, который попросил его надеть маску в общественном транспорте. Инцидент произошел с заместителем директора исследовательского центра.
«Мужчина без маски отреагировал на замечание руганью. За грубость сделавший замечание человек дал ему пощечину. После этого он вышел из микроавтобуса, а за ним побежал злоумышленник и в районе дома № 18 ударил оппонента ножом в спину», — пишет argumenti.ru. Затем раненный ученый прошел вдоль нескольких домов и упал. Злоумышленник после преступления сбежал.
Полиция задержала подозреваемого. Это мужчина 40 лет, приехавший из Оренбургской области. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Подписывайтесь на URA.RU в