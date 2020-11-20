Пассажиры автобуса поссорились из-за маски (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Санкт-Петербурге пассажир микроавтобуса убил мужчину, который попросил его надеть маску в общественном транспорте. Инцидент произошел с заместителем директора исследовательского центра.

«Мужчина без маски отреагировал на замечание руганью. За грубость сделавший замечание человек дал ему пощечину. После этого он вышел из микроавтобуса, а за ним побежал злоумышленник и в районе дома № 18 ударил оппонента ножом в спину», — пишет argumenti.ru. Затем раненный ученый прошел вдоль нескольких домов и упал. Злоумышленник после преступления сбежал.

Полиция задержала подозреваемого. Это мужчина 40 лет, приехавший из Оренбургской области. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.