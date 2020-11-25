В Пермском крае за сутки выявили 299 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 ноября, — 350-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 261-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 162 503 (+23 675) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 19 189 (+299) инфицированных. Выздоровело 13 138 (+238) человек, умерло — 896 (+14), в том числе непосредственно от COVID-19 — 562 (+11 за сутки) человек.

Пермский край выходит на плато по коронавирусу. Коэффициент распространения инфекции (Rt) снизился до 1,07 (неделю назад — 1,17). Снижение коэффициента заболеваемости стало следствием замедления темпа прироста числа заразившихся. Все это может свидетельствовать о том, что регион уже достиг пиковых значений ежесуточных заражений и выходит на плато.

Коронавирус за сутки выявлен в 27 муниципалитетах региона. Две трети заболевших проживают на территории Перми — 202 человека. В Березниках за сутки коронавирус подтвержден у 17 человек, в Пермском районе — у 12, в Соликамске заболевших 10, в Краснокамске — 9, в Нытве — 7. Меньше всего (по одному) заразившихся выявлено в Губахе, Большой Соснове, Добрянке, Елово, Звездном, Карагае, Красновишерске, Куеде, Очере, Сиве и Чердыни.

Прогноз по коронавирусу для Пермского края стал оптимистичнее. При текущем темпе распространения коронавируса ожидается, что по 400 новых случаев заражения в день будет выявляться не раньше следующего года. При этом еще неделю назад темп распространения был значительно выше и предполагалось, что показателя в 400 случаев за сутки Пермский край достигнет уже в начале декабря.

В моргах Перми повысили цены из-за коронавируса. В патологоанатомическом отделении № 4 ГКБ имени Тверье и клиническом патологоанатомическом бюро КБД №4 повысили цены на бальзамирование. Если раньше стоимость таких услуг составляла 12 тысяч рублей, то сейчас она поднялась до 15 тысяч рублей.