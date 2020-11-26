Часть россиян получит новые выплаты до конца года

Правительство РФ в ноябре выделило дополнительно 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, 1 млрд рублей выделят студентам-медикам, работающим в медучреждениях. Мера будет действовать до конца этого года, сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов. Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
24 ноября Мишустин подписал постановление о продлении выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, до конца 2021 года. Продолжатся выплаты и для персонала с немедицинским образованием, которые контактируют с зараженными коронавирусом. В октябре кабмин также выделил средства на выплаты работающим с коронавирусом медикам в размере более 11,2 млрд рублей, сообщает RT.
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