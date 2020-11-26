Часть россиян получит новые выплаты до конца года

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Правительство РФ выделило дополнительно 10 млрд рублей на доплаты медикам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство РФ в ноябре выделило дополнительно 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, 1 млрд рублей выделят студентам-медикам, работающим в медучреждениях. Мера будет действовать до конца этого года, сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов. Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

24 ноября Мишустин подписал постановление о продлении выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, до конца 2021 года. Продолжатся выплаты и для персонала с немедицинским образованием, которые контактируют с зараженными коронавирусом. В октябре кабмин также выделил средства на выплаты работающим с коронавирусом медикам в размере более 11,2 млрд рублей, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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