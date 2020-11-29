Руководители ФГБН снялись с новыми эмблемами Скриншот: со страницы Тимофея Жукова во «ВКонтакте»

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Фонд «Город без наркотиков» устроил ребрендинг и стал просто «фондом». Об изменениях заявили руководители ФГБН, выпустившие ролик с новой символикой. По мнению политологов, смена образа фонда связана с предстоящими выборами в Госдуму, на которые может пойти молодой президент фонда Тимофей Жуков, ставший в 2018 депутатом гордумы Екатеринбурга.

Руководители фонда появляются в ролике во всем черном. Вместо привычной круглой эмблемы с дельфином — прямоугольные рамки, в которых лишь одно слово. «Фонд „Город без наркотиков“ перезагрузился и стал просто фондом», — комментирует телеведущий Иннокентий Шеремет.

Как пояснил URA.RU президент ФГБН Тимофей Жуков, фонд должен стать площадкой для разных городских проектов, а также новым медиаресурсом. «Мы хотим делать интересную повестку — про людей, про инициативы, рассказывать о проблемах, решать их, заступаться за слабого», — говорит Жуков. «Мы хотим стать медиа по-новому», — заявляет создатель фонда Андрей Кабанов.

По мнению политтехнологов, смена имиджа фонда связана с предстоящей в 2021 году кампанией по выборам в Госдуму. «Это уже второй их кейс: первый был, когда выборы в ГД выиграл Ройзман. Да и Кабанов ходил на выборы, — вспоминает политого, директор Центра европейско-азиатский исследований Екатеринбург Андрей Русаков.

Также «перезагрузка», по его мнению, объясняется поиском новой миссии фонда. «Когда им руководил Ройзман и они активно боролись с наркотиками, они были в центре повестки: об этом говорили родители, дети, мы все жили в последствиях 90-х, — говорит Русаков. — Сегодня такой серьезности у этой темы нет, доминирует социально-экономическая — COVID-19 и экономический кризис. Возможно, в этом причина: на одной антинаркотической повестке далеко не уедешь».