Челябинские власти рассказали, как будут вакцинировать учителей

В Челябинской области начнут прививать от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах Челябинской области составляют списки педагогов, которых будут вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщила URA.RU 4 декабря первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы собирали такую информацию из школ. У нас есть соответствующие списки, останется только определить очередность», — пояснила URA.RU замминистра образования региона Елена Коузова.

Также первый вице-губернатор Ирина Гехт добавила, что в первой очереди вакцинации будут волонтеры, которые работают непосредственно с людьми. «В первую очередь также пойдут волонтеры. Кроме того, сегодня на федеральном селекторе нам сказали сделать упор на амбулаторно-поликлиническое звено, которое также ходит на вызовы. В первом квартале в РФ должны выработать 6,5 млн доз вакцины и тогда дело дойдет уже до [вакцинации] полиции», — пояснила Гехт.

4 декабря в область привезли первую тысячу доз вакцины. В ближайшие дни в регион прибудет еще две тысячи доз. Вакцина хранится на областном аптечном складе, 7 декабря ее начнут развозить по области