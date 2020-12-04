04 декабря 2020

Челябинские власти рассказали, как будут вакцинировать учителей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Вакцина. Челябинск, прививка, вакцина, флакон, ковид, гам-ковид-вак
В Челябинской области начнут прививать от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школах Челябинской области составляют списки педагогов, которых будут вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщила URA.RU 4 декабря первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы собирали такую информацию из школ. У нас есть соответствующие списки, останется только определить очередность», — пояснила URA.RU замминистра образования региона Елена Коузова.

Также первый вице-губернатор Ирина Гехт добавила, что в первой очереди вакцинации будут волонтеры, которые работают непосредственно с людьми. «В первую очередь также пойдут волонтеры. Кроме того, сегодня на федеральном селекторе нам сказали сделать упор на амбулаторно-поликлиническое звено, которое также ходит на вызовы. В первом квартале в РФ должны выработать 6,5 млн доз вакцины и тогда дело дойдет уже до [вакцинации] полиции», — пояснила Гехт.

4 декабря в область привезли первую тысячу доз вакцины. В ближайшие дни в регион прибудет еще две тысячи доз. Вакцина хранится на областном аптечном складе, 7 декабря ее начнут развозить по области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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