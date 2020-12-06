Слава Марлоу: Netflix должен сделать фильм про Моргенштерна

Слава Марлоу стал первым гостем подкаста блогера Эльдара Джарахова скриншот youtube-канала «Джарахов»

Жизнь и творчество российского рэпера Алишера Моргенштерна достойны документального фильма на стриминговом сервисе Netflix. Об этом саунд-продюсер артиста Слава Марлоу заявил в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube.

«Мне очень жаль, что я много вещей не записывал [на видео]. Это был бы фильм на Netflix об одном из главных людей этой эпохи в медийном плане. Были такие кадры, связанные с наркотиками, когда я снимал его [Моргенштерна], или шутил над ним. Или какие-то мысли, или повседневные истории, в которых прослеживается глубина и понимание жизни этим человеком», — сказал Слава Марлоу в подкасте. Он признался, что ему не понравилось интервью Моргенштерна Юрию Дудю, потому что журналист не раскрыл рэпера с новой стороны. Поэтому, по мнению Марлоу, было столько негативных отзывов об интервью.

Рэпер Моргенштерн признан «музыкантом года» по версии журнала GQ. А трек его саунд-продюсера Славы Марлоу «Снова я напиваюсь» стал самым популярным в России за год. Композитор Виктор Дробыш признавался, что выступление молодых артистов могут спасти «новогодние огоньки» в стране.