«РУСАЛ» судится со свердловским заводом Вексельберга

Ранее структуры судились из-за просрочки оплаты контрактов на поставку технической воды и тепловой энергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединенная компания «РУСАЛ Уральский алюминий» (Свердловская область) подала иск к Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ, завод входит в структуру холдинга РЕНОВА). Информация опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области.

Иск поступил в суд 4 декабря. Свердловская структура «РУСАЛа» требует с КУМЗа 531 тысячу рублей. Заявление на данный момент не приято к производству. Как следствие, не назначено заседание по делу.

Структуры ранее уже судились между собой в арбитраже. Только за 2020 год компания «РУСАЛ Уральский алюминий» подала семь исков к КУМЗу на общую сумму более 15 млн рублей. Большая их часть касается просрочки оплаты контрактов на поставку технической воды и тепловой энергии.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах обоих структур на момент публикации не удалось. В пресс-службе «РУСАЛа» отказались от комментариев по теме.

КУМЗ является градообразующим предприятием Каменска-Уральского. Завод выпускает слитки, плоский прокат, профили, сварные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов. 97,36% акций Каменск-Уральского металлургического завода принадлежит АО «Алюминиевые продукты-холдинг», которое через ООО «Ренова-актив» аффилировано с миллиардером Виктором Вексельбергом.