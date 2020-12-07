«РУСАЛ» судится со свердловским заводом Вексельберга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, русал, шахтеры
Ранее структуры судились из-за просрочки оплаты контрактов на поставку технической воды и тепловой энергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объединенная компания «РУСАЛ Уральский алюминий» (Свердловская область) подала иск к Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ, завод входит в структуру холдинга РЕНОВА). Информация опубликована на сайте арбитражного суда Свердловской области.

Иск поступил в суд 4 декабря. Свердловская структура «РУСАЛа» требует с КУМЗа 531 тысячу рублей. Заявление на данный момент не приято к производству. Как следствие, не назначено заседание по делу.

Структуры ранее уже судились между собой в арбитраже. Только за 2020 год компания «РУСАЛ Уральский алюминий» подала семь исков к КУМЗу на общую сумму более 15 млн рублей. Большая их часть касается просрочки оплаты контрактов на поставку технической воды и тепловой энергии.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах обоих структур на момент публикации не удалось. В пресс-службе «РУСАЛа» отказались от комментариев по теме.

КУМЗ является градообразующим предприятием Каменска-Уральского. Завод выпускает слитки, плоский прокат, профили, сварные трубы из алюминия и алюминиевых сплавов. 97,36% акций Каменск-Уральского металлургического завода принадлежит АО «Алюминиевые продукты-холдинг», которое через ООО «Ренова-актив» аффилировано с миллиардером Виктором Вексельбергом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...