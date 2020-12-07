Еще один российский регион может уйти на тотальный карантин

Санкт-Петербург находится на грани от тотального карантина. С таким заявлением выступил губернатор Александр Беглов.
«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал Беглов. Он призвал горожан более ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, поскольку мест в больницах осталось крайне мало. «Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса», — подчеркнул губернатор. Поскольку ситуация может закончиться массовой госпитализацией и более тяжелым последствиям для граждан.
По данным статистики федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 3 741 новый случай заражения. Ученые СПбГУ, основываясь на данных математической модели распространения COVID, пришли к выводу, что пик активных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге и в Москве ожидается в середине декабря, передает «
Бурятия ранее стала первым регионом в России, где значительно усилили меры после начала второй волны коронавируса. Там были закрыты торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы.
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