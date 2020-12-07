Еще один российский регион может уйти на тотальный карантин

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Госсовет в Кремле. Москва, беглов александр
Александр Беглов боится, что новогодние праздники усугубят ситуацию с коронавирусом в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Санкт-Петербург находится на грани от тотального карантина. С таким заявлением выступил губернатор Александр Беглов.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал Беглов. Он призвал горожан более ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, поскольку мест в больницах осталось крайне мало. «Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса», — подчеркнул губернатор. Поскольку ситуация может закончиться массовой госпитализацией и более тяжелым последствиям для граждан.

По данным статистики федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 3 741 новый случай заражения. Ученые СПбГУ, основываясь на данных математической модели распространения COVID, пришли к выводу, что пик активных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге и в Москве ожидается в середине декабря, передает «Царьград». В Кремле пока не видят чрезвычайной необходимости в закрытии регионов на карантин.

Бурятия ранее стала первым регионом в России, где значительно усилили меры после начала второй волны коронавируса. Там были закрыты торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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