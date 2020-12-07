Екатеринбург урезал расходы на фоне кризиса и пандемии

Экономия пойдет на социальные нужды в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга приняли бюджет города на 2021 год. Часть расходов была скорректирована в сторону уменьшения, экономия пойдет на социальные нужды, передает корреспондент URA.RU.

Глава города Александр Высокинский обратил внимание, что бюджет принят только в первом чтении. «Мы только начали работать — многие вещи ещё предстоит проговаривать [с депутатами для приведения документа в окончательный вид]. Понятно, что мы где-то сокращаем расходы в пользу укрепления соцсферы. <…> Социальное направление для нас приоритетно», — сказал мэр.

Согласно проекту, доходы Екатеринбурга в 2021 году прогнозируются на уровне 47,2 млрд руб., в 2022 году — 44,7 млрд руб., в 2023 году — 41,3 млрд руб. Бюджет в первом чтении приняли почти единогласно. 31 депутат проголосовал за и лишь один против. Параметры документа ко второму и третьему чтениям начнут уточняться уже в ближайшее время.