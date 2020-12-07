Тюменке с диабетом не выдали бесплатные лекарства от пневмонии

Пациентка не может дождаться лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Тюмени с диабетом первой степени Елене Юрчак не выдали бесплатные лекарства после поставленного диагноза пневмония. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Тюменка пояснила, что ей пообещали перезвонить из поликлиники для решения этого вопроса, но звонка она не дождалась.

«Почему врач не выдал мне бесплатный набор препаратов? У меня сахарный диабет первого типа, большой стаж. Седьмого числа я позвонила на „горячую линию“, там составили обращение на получение препаратов и сказали, что в течение восьми часов со мной свяжется поликлиника. Пошли уже вторые сутки, и до сих пор тишина. Лекарства мне даже не предложили. В статье написано, что я имею право на их получение, так как у меня диабет первого типа. Уже несколько месяцев я сижу дома, таких, как я, на работу не берут, инвалидности нет», — отметила Юрчак в беседе с агентством.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что решение о выдаче бесплатных лекарств принимает врач. «По категории „лица с ОРВИ с хроническими заболеваниями из групп риска“ начали получать лекарства для лечения с первых чисел декабря — как только все закупки состоялись. Но даже если пациенты подходят под категорию, медработник определяет показания — в зависимости от симптомов, состояния и была ли уже начата терапия. К примеру, в наборы входят определенные антибиотики, а пациенту они могут быть не показаны», — отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство рассказало о том, кто из тюменцев имеет право на бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса.