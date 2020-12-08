В Магнитогорске из-за коронавируса закрыли популярный ресторан

В Магнитогорске из-за нарушений карантинных мер закрыли ресторан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, из-за многочисленных нарушений в период пандемии коронавируса был закрыт популярный ресторан «Voodoo Bar». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«Приостановлена деятельность „Voodoo Bar“, владельцу выписан штраф», — уточнили URA.RU в мэрии Магнитогорска.

По данным URA.RU, проверка этого и многих других ресторанов Магнитогорска прошла в конце ноября. На ресторан «Voodoo-Bar» был составлен протокол, в отношении должностных лиц«Abu-Dhabi Club» и «El Papa Chapa» возбуждены административные расследования по факту нарушения запрета на курение кальянов.

Ранее в Челябинске за многочисленные нарушения был закрыт известный ресторан «Птичка». Также грозит остановка работы ночному клубу Gatsby, который нарушил коронавирусный запрет губернатора Алексея Текслера на проведение вечеринок.