Губернатор Куйвашев и мэр Высокинский ведут тайные переговоры

Переговоры Евгения Куйвашева с мэром Екатеринбурга носят закрытый характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева состоялось закрытое совещание, на котором прозвучало требование решить непрекращающийся конфликт мэрии Екатеринбурга со строительным сообществом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, встреча главы региона шла с его заместителем Сергеем Швиндтом, министром строительства Михаилом Волковым, мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и профильным вице-мэром Алексеем Бирюлиным.

О чем говорили собравшиеся, в пресс-службе не уточнили. Однако источник URA.RU в мэрии рассказал, что они пытались выработать единую позицию — некую «маршрутную карту» решения конфликта, которую предложат губернатору Евгению Куйвашеву. По версии инсайдера, он в жесткой форме потребовал от муниципальных властей прекратить противостояние со строительной отраслью.

«Объемы введенного в строй жилья являются одним из основных параметров отчетности по программе нацпроектов», — пояснил источник. Между тем городские власти требуют от строителей участия в развитии социальной инфраструктуры (школ, больниц, детских садов). Также они занимают бескомпромиссную позицию в вопросах точечной застройки.

Собеседник полагает, что в случае, если муниципальные власти не смогут договориться с застройщиками, окружение губернатора замкнет переговоры на себе. В пользу этого говорит прошедшая в тот же день еще одна встреча, на которой губернатора заменил его первый заместитель Алексей Орлов.

Александр Высокинский и Михаил Волков не стали комментировать URA.RU итоги встречи, а Алексей Бирюлин не ответил на звонок корреспондента. Представители застройщиков в разговоре не участвовали, об этом проинформировали корреспондента генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость—Урал» и глава компании Prinzip Геннадий Черных.