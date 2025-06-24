В Екатеринбурге обнаружили мертвым подростка

Тело юноши нашли его собственные родители
В Октябрьском районе Екатеринбурга обнаружили мертвым 17-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник.
«По предварительным данным, юноша покончил с собой. На месте ЧП работают медики и силовики», — сказал собеседник агентства.
По его словам, тело обнаружили родители погибшего. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
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