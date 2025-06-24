В Екатеринбурге обнаружили мертвым подростка

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Тело юноши нашли его собственные родители
Тело юноши нашли его собственные родители Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурга обнаружили мертвым 17-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник.

«По предварительным данным, юноша покончил с собой. На месте ЧП работают медики и силовики», — сказал собеседник агентства.

По его словам, тело обнаружили родители погибшего. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

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В Октябрьском районе Екатеринбурга обнаружили мертвым 17-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник. «По предварительным данным, юноша покончил с собой. На месте ЧП работают медики и силовики», — сказал собеседник агентства. По его словам, тело обнаружили родители погибшего. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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