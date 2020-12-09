Юрист: ФАС может заставить Google провести реформу YouTube

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) подал в ФАС жалобу на компанию Google из-за YouTube. По мнению специалистов центра, видеохостинг, занимающий в мире доминирующее положение, нарушает антимонопольное законодательство РФ. Эксперты считают, что решение ФАС может изменить работу алгоритмов Google.
«РОЦИТ проанализировал правила использования YouTube и подал в ФАС России заявление о нарушении компанией Google антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением», — говорится на сайте РОЦИТ. Организация просит ФАС возбудить против Google дело и выдать предписание о прекращении нарушения.
Политика YouTube в части отношений с пользователями не регулируется законами какого-либо конкретного государства, уточнили в РОЦИТ. Условия соглашения позволяют YouTube по собственному усмотрению ограничивать какой-либо контент или же, напротив, продвигать его. В случае блокировки процедура апелляции несовершенна, добиться обратного решения от YouTube бывает непросто, отмечают эксперты центра. Все это, по мнению РОЦИТ, урезает права пользователей сервиса и нарушает законы РФ о конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением.
Если ФАС согласится с РОЦИТ, то Google будет обязана исправить нарушения российского законодательства, рассказал URA.RU председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «Если ФАС установит, что YouTube нарушает законы РФ, то ему могут выписать административный штраф и выдать предписания об устранении нарушений. Вполне возможно, что это потребует от IT-гиганта выстраивания новых алгоритмов ранжирования контента. И в таком случае выполнение масштабных требований может ударить по бюджету Google. Штрафы гигантам не страшны, а перестройка каких-то систем может задействовать большие ресурсы», — рассказал Журавлев.
Вопросы к Google и другим компаниям касательно их отношений с пользователями возникают не только в России, рассказал юрист. «Буквально вчера Еврокомиссия потребовала от Google и других гигантов объяснить, как работают механизмы ранжирования контента и насколько компании могут влиять на решения пользователей. Так что процесс носит глобальный характер», — заключил Журавлев
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о противодействии цензуре российских СМИ на иностранных сервисах. Законопроект предлагает различные санкции за нарушение российского законодательства, в том числе штрафы, замедление трафика и блокировку.
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