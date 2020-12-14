В Тюменской области смертность от коронавируса выросла в семь раз

У Росстата и оперштаба Тюменской области ощутимо разнятся данные о смертях пациентов с коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области в октябре от коронавируса умерло 52 человека, тогда как в сентябре — семь. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. При этом данные Росстата ощутимо разнятся со сведениями тюменского оперштаба.

«Тюменская область — 52 [человека с подтвержденным коронавирусом, у которых причиной смерти стал COVID-19]», — такие данные представил Росстат по итогам октября. По информации ведомства, в сентябре подобных смертей было семь. То есть смертность выросла более чем на 700%, или в 7,4 раза.

По данным оперштаба по Тюменской области за октябрь в регионе скончались 37 пациентов. На 1 октября их было 38, на 1 ноября стало 75. «День, когда объявляется, что установлена причина смерти COVID-19, не совпадает с днем смерти, и может отставать от него до 25 дней», — пояснили URA.RU в оперативном штабе на вопрос о причинах разночтений федеральной и региональной статистики.

При этом власти региона не разделяют причины смерти. В ежедневной сводке лишь указывается, что у погибших был подтвержденный коронавирус.

У Росстата подход другой. В своей отчетности ведомство показывает несколько позиций. К примеру, у скольких человек коронавирус не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие осложнений, от которых люди и умерли. В октябре таких было 56, в сентябре — 18.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе инфекцию нашли у 176 человек. Прошлый рекорд составил 173 случая заражения коронавирусом.