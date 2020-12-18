СВР рассекретила документы о связи Запада с Гитлером

Рассекреченную шифровку передала резидентура советской СВР в Британии в Москву в апреле 1945 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Служба внешней разведки России опубликовала рассекреченную телеграмму. Ее содержание касается контактов Запада с нацистами в 1945 году.

«Немецкие армии на западном фронте отступают по договоренности с союзниками, состоявшейся в Швейцарии, куда недавно приезжали немецкие генералы для переговоров с англо-американцами», — передает РИА «Новости» содержание документа, представленного в книге «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». Далее в телеграмме указано, что немцы открыли фронт союзникам по этой договоренности, продолжая сопротивление на востоке, чтобы не допустить Красную армию в Берлин.

Эту шифровку передала из Лондона в Москву резидентура советской СВР в Британии. Легендарный начальник советской внешней разведки времен Великой Отечественной войны комиссар государственной безопасности 3-го ранга Павел Фитин 13 апреля перенаправил поступившее сообщение начальнику информационного отдела разведки Михаилу Аллахвердову.

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