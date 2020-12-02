Сванидзе объяснил слова постпреда Украины о начале Второй мировой

Большинство представителей стран на Генассамблее ООН не согласились с украинским дипломатом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что Вторая мировая война началась именно с его страны, имеет под собой основания, заявил URA.RU историк, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе. Он добавил, что частично роль сыграло географическое расположение Украины.

Ранее Кислица заявил о том, что начало войны совместно спланировали Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, сообщает агентство Nation News. «Украина принадлежит к региону, где Вторая мировая война была развязана», — заявил он. Также Кислица вспомнил пакте Молотова — Риббентропа, который, по его словам, «разделил сферы интересов между двумя диктатурами».

В разговоре с URA.RU Сванидзе объяснил, что мнение постпреда Украины о пакте является верным. «Действительно, по секретным протоколам шел раздел Европы между двумя диктаторами — Гитлером и Сталиным. Здесь с ним спорить не получится. И согласно этому пакту и секретным протоколам, в [раздел Европы] попали Западная Украина и Западная Белоруссия, они же и Восточная Польша. <…> Один регион отошел Советскому Союзу. Поэтому здесь постпред Украины абсолютно прав. Действительно, когда этот раздел произошел, эти части вошли в часть Украины», — сказал URA.RU Сванидзе.

Историк уточнил, однако, что этот факт уже был подтвержден. В 1989 году эти договоренности подтвердил съезд народных депутатов СССР. «Потом, когда Гитлер напал на Советский союз 22 июня 1941 года, то опять-таки тоже первой почувствовала это Украина», — добавил он. Однако тогда это произошло только из-за ее географического положения, подчеркнул Сванидзе.

Представители большинства стран на Генассамблее ООН не разделили мнение украинского дипломата о положении Украины во Второй мировой. Дипломаты высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Сталин и Гитлер сыграли одинаковую роль в развязывании войны.