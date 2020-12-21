21 декабря 2020

Челябинский губернатор рассказал, как проведет каникулы. Видео

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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, текслер алексей
Семья Алексея Текслера уже нарядила дома елку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер раскрыл, где отпразднует Новый год и проведет каникулы. Об этом он сообщил URA.RU 22 декабря на пресс-подходе после заседания рабочей группы Госсовета, который проходит в Москве.

«Праздновать буду дома, как и всегда. Где-то неделю назад мы нарядили дома новогоднюю елку», — заявил URA.RU Текслер. Губернатор добавил, что не планирует на все праздники уезжать из региона.

«Считаю это неправильным, особенно в настоящее время. Уверен, что новый год будет лучше, чем текущий», — добавил он.

Текслер отправился в Москву для подготовки намеченного на 23 декабря заседания Государственного совета РФ. Челябинский губернатор в обновленном Госсовете вошел в состав трех комиссий. Одну из них, «Экономика и финансы», он и возглавил. Отдельным указом Путина он введен в Президиум Госсовета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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