Новогодний корпоратив в загородном доме обойдется челябинцам в 37 тысяч рублей

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В декабре стоимость аренды дома в городе составляет 10 800 рублей
В декабре стоимость аренды дома в городе составляет 10 800 рублей Фото:

Новогодний корпоратив за городом челябинцам будет стоить 36 300 рублей, а при аренде отдельного помещения — в 34 300 рублей. Сумма включает мероприятие под ключ с музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде загородного дома и с учетом заказа услуги организации мероприятия челябинцам обойдется в 36 300 рублей. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия», в Челябинске в декабре 2024 года цена забронированного дома составляет 10 800 рублей, а забронированной на восемь часов площадки — 8 800 рублей. Сама организация новогоднего корпоратива обойдется челябинцам в 25,5 тысяч рублей. При этом неотъемлемой частью новогодних праздников остаются услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год спрос на них увеличился на 31%, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55%.

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Новогодний корпоратив за городом челябинцам будет стоить 36 300 рублей, а при аренде отдельного помещения — в 34 300 рублей. Сумма включает мероприятие под ключ с музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде загородного дома и с учетом заказа услуги организации мероприятия челябинцам обойдется в 36 300 рублей. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия», в Челябинске в декабре 2024 года цена забронированного дома составляет 10 800 рублей, а забронированной на восемь часов площадки — 8 800 рублей. Сама организация новогоднего корпоратива обойдется челябинцам в 25,5 тысяч рублей. При этом неотъемлемой частью новогодних праздников остаются услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год спрос на них увеличился на 31%, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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