Новогодний корпоратив в загородном доме обойдется челябинцам в 37 тысяч рублей

Новогодний корпоратив за городом челябинцам будет стоить 36 300 рублей, а при аренде отдельного помещения — в 34 300 рублей. Сумма включает мероприятие под ключ с музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«Стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде загородного дома и с учетом заказа услуги организации мероприятия челябинцам обойдется в 36 300 рублей. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия», в Челябинске в декабре 2024 года цена забронированного дома составляет 10 800 рублей, а забронированной на восемь часов площадки — 8 800 рублей. Сама организация новогоднего корпоратива обойдется челябинцам в 25,5 тысяч рублей. При этом неотъемлемой частью новогодних праздников остаются услуги Деда Мороза и Снегурочки. За год спрос на них увеличился на 31%, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55%.
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