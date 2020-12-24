24 декабря 2020
23 декабря 2020

В больницах ЯНАО остаются десятки тяжелобольных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежесуточный прирост COVID обновил минимум второй волны Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По состоянию на 25 декабря в ЯНАО зарегистрировано 175 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в окружном оперативном штабе. Несмотря на то, что выздоровевшими за сутки признали 235 человек, 67 пациентов находится в больницах в тяжелом состояниии.

«За сутки выявлено 175 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 31 068), — говорится в сводке оперштаба. — Из них 163 — в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период — 26 056), 12 — среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 5 012)». Также зарегистрировано два летальных случая — в Новом Уренгое жертвой коронавируса стал 57-летний мужчина, в Ноябрьске — 61-летняя женщина.

Всего с начала пандемии в ЯНАО жертвами инфекции стали 316 человек, выздоровели 23,5 тысячи заболевших. Из остающихся в стационарах 875 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями 67 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.

Прежде сообщалось о том, что заражения в регионе пошли на спад. Сутками ранее прирост больных остановился на отметке 177 случаев.

Между тем, карантинные ограничения по коронавирусу продлятся до середины января 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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