Губернатор ХМАО вернулась к докоронавирусным привычкам

Комарова проведет первый за 9 месяцев онлайн с жителями только одного города Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, впервые с начала эпидемии коронавируса, проведет онлайн-встречу с жителями одного из городов региона. С марта губернатор устраивала только тематические онлайны, куда приглашались все югорчане. Анонс мероприятия глава региона сделала в своем Instagram.

«До пандемии мы встречались с вами лично в каждом муниципалитете, оценивали эффективность реализации национальных проектов и государственных программ, вырабатывали решения для актуальных, волнующих жителей задач. Вижу ваш запрос на возобновление таких встреч, прямой диалог. 30 декабря в 17:30 в прямом эфире это Нижневартовск», — написала на своей странице в соцсети Комарова.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО добавили, что модераторами встречи выступят общественник Эдуард Гиниатуллин, председатель регионального центра поддержки семьи и член общественной палаты Вероника Матвиенок, а также директор центра развития молодежных инициатив «АртСреда» Андрей Ольховский. «Губернатор в режиме видеоконференцсвязи ответит на интересующие вопросы жителей Нижневартовска. Участники обсудят эффективность реализации национальных проектов и государственных программ, выработают решения для волнующих жителей задач», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО завела аккаунт в Instagram весной 2019 года. За это время на аккаунт главы региона подписались около 120 тысяч пользователей. В этой соцсети транслируются встречи с мэрами, жителями и заседания оперштабов по борьбе с коронавирусом.