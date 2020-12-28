Диетолог назвал дешевый способ похудеть

Ежедневное употребление одного яблока перед едой позволяет избавиться от пяти килограммов жира за год. Об этом сообщил британский диетолог Роб Хобсон в беседе с The Sun.
«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», — передает заявление диетолога РИА «Новости». По его словам, яблоки гораздо сытнее других более калорийных сладких продуктов. Кроме того, клетчатка, которая содержится в яблоках, помогает контролировать баланс бактерий в кишечнике и не дает жиру накапливаться в организме.
Ранее диетолог, заведующий кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова назвала 5 правил идеального новогоднего стола. По ее словам, необходимо заменить ингредиенты в оливье на более традиционные, вместо мясной нарезки сделать фруктовую тарелку, а вместо индейки приготовить небольшую утку с яблоками.
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