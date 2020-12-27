На трассе между ХМАО и Тюменью ограничили движение

В ХМАО из-за плохой погоды ограничили скорость передвижения до 70 км/ч по федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает «Уралуправтодор».
«28-29 декабря в ХМАО-Югре ожидается сильный снег. Будет наблюдаться ветреная погода до 15-20 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости. В связи с прогнозируемой непогодой „Уралуправтодор“ вводит на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничение скорости до 70 км/ч», — предупреждает организация.
В пресс-службе МЧС добавили, что передвижение междугородних автобусов полностью остановлено, а на трассе уже организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Спасатели настоятельно рекомендует водителям пассажирского транспорта отказаться от выезда на трассу.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО предупредили об ухудшении погоды к Новому году. Из-за этого автотранспортные предприятия массово отменяют междугородние рейсы.
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