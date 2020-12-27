27 декабря 2020
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На трассе между ХМАО и Тюменью ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
На федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение по скорости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО из-за плохой погоды ограничили скорость передвижения до 70 км/ч по федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

«28-29 декабря в ХМАО-Югре ожидается сильный снег. Будет наблюдаться ветреная погода до 15-20 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости. В связи с прогнозируемой непогодой „Уралуправтодор“ вводит на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничение скорости до 70 км/ч», — предупреждает организация.

В пресс-службе МЧС добавили, что передвижение междугородних автобусов полностью остановлено, а на трассе уже организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Спасатели настоятельно рекомендует водителям пассажирского транспорта отказаться от выезда на трассу.

Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО предупредили об ухудшении погоды к Новому году. Из-за этого автотранспортные предприятия массово отменяют междугородние рейсы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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