Спасатели ХМАО предупредили о резком похолодании к Новому году

В ХМАО ожидается метель и похолодание до -41 градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на всю ближайшую неделю прогнозируются метель с порывами ветра до 20 м/с и похолодание до -41 градуса. Об это предупреждает ГУ МЧС России по ХМАО. Спасатели рекомендуют пешеходам на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а водителей просят быть предельно осторожными.

«Ночью в центральных районах округа ожидается сильный снег. В течение суток местами будет наблюдаться ветреная погода до 15-20 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — сообщает ГУ МЧС РФ по ХМАО

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Ханты-Мансийске будет опускаться от -12 в начале недели до -38 градусов к выходным, ожидаются переменная облачность и снег. По ночам температура составит до 41 градуса ниже нуля.

В Сургуте температура днем 17-36 градусов ниже нуля, ночью — до минус 38 градусов, в начале недели ожидаются сильный снегопад и переменная облачность. В Нижневартовске на протяжении семи дней — пасмурно и переменный снег, с порывами ветра до 19 м/с. Днем средняя температура будет колебаться от -19 до -34 градусов, ночью — до 35 градусов мороза.

Ранее URA.RU писало, что до конца года россиян ждет экстремально холодная погода. Из-за этого в ХМАО автотранспортные предприятия массово отменяют междугородние рейсы.