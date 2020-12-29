Министерство информационного развития, который возглавлял Игорь Никитин, проверят на расходование средств
Глава региона недоволен работой министерства информразвития — стоимость реконструкции проспекта в Перми выросла до двух с половиной миллиардов — в МВД произошло новое назначение — бывшему спикеру думы не дадут переизбраться. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава региона недоволен IT-сферой
- Губернатор Дмитрий Махонин принял решение об отставке министра информационного развития и связи региона Игоря Никитина в связи с тем, что министерство не добилось существенных результатов.
- Ревизоры проверяют данные по контрактам на сумму около 600 миллионов рублей, которые были выделены на работу министерства.
Выросли затраты на реконструкцию проспекта в Перми
- Затраты на капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми, который готовят к 300-летию города выросли до двух миллиардов 560 миллионов рублей.
В МВД сменился руководитель по оперативной работе
- Обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону временно возложены на полковника полиции Вячеслава Голдобина.
Экс-спикеру гордумы Перми не позволят переизбраться
- Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин не сможет принять участие в выборах. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора.
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