29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 30 декабря. Министерство проверяют ревизоры, пермский проспект отремонтируют за 2,5 млдр рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, никитин игорь
Министерство информационного развития, который возглавлял Игорь Никитин, проверят на расходование средств Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава региона недоволен работой министерства информразвития — стоимость реконструкции проспекта в Перми выросла до двух с половиной миллиардов — в МВД произошло новое назначение — бывшему спикеру думы не дадут переизбраться. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава региона недоволен IT-сферой

  • Губернатор Дмитрий Махонин принял решение об отставке министра информационного развития и связи региона Игоря Никитина в связи с тем, что министерство не добилось существенных результатов.
  • Ревизоры проверяют данные по контрактам на сумму около 600 миллионов рублей, которые были выделены на работу министерства.

Выросли затраты на реконструкцию проспекта в Перми

  • Затраты на капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми, который готовят к 300-летию города выросли до двух миллиардов 560 миллионов рублей.

В МВД сменился руководитель по оперативной работе

Экс-спикеру гордумы Перми не позволят переизбраться

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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