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Экс-руководитель пермского «Театра-Театра» переехал в Литву

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Гурфинкель, интервью, гурфинкель владимир
Владимир Гурфинкель оставил пермский театр в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший главный режиссер пермского «Театра-Театра» Владимир Гурфинкель стал главным режиссером Русского драматического театра Литвы. Информация об этом появилась на странице Гурфинкеля в Facebook.

«Начал работать главным режиссером в Русском драматическом театре Литвы», — сообщается на странице режиссера. До этого Гурфинкель уже ставил в литовском театре драму «Дыхаем разам. Дышим вместе» в поддержку демократического движения Беларуси и делал постановку «Воля» по произведениям писателя Василия Шукшина.

Гурфинкель покинул «Театр-Театр» в ноябре 2018 года. В театре тогда заявляли, что уход режиссера связан с дальнейшими творческими планами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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