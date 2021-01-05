Экс-руководитель пермского «Театра-Театра» переехал в Литву

Владимир Гурфинкель оставил пермский театр в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший главный режиссер пермского «Театра-Театра» Владимир Гурфинкель стал главным режиссером Русского драматического театра Литвы. Информация об этом появилась на странице Гурфинкеля в Facebook.

«Начал работать главным режиссером в Русском драматическом театре Литвы», — сообщается на странице режиссера. До этого Гурфинкель уже ставил в литовском театре драму «Дыхаем разам. Дышим вместе» в поддержку демократического движения Беларуси и делал постановку «Воля» по произведениям писателя Василия Шукшина.

Гурфинкель покинул «Театр-Театр» в ноябре 2018 года. В театре тогда заявляли, что уход режиссера связан с дальнейшими творческими планами.