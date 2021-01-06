Силовики: с чем мог быть связан суицид экс-главы пермской колонии

Самоубийства полицейских, сотрудников ФСИН и других ведомств могут быть связаны в том числе со стрессом на службе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Большое количество самоубийств среди сотрудников силовых ведомств может быть связано с постоянным стрессом, который они испытывают по долгу несения службы. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились представители МВД и уголовно-исполнительной системы страны. Тема оказалась актуальной на фоне самоубийства Ашота Саркисяна, экс-начальника пермской колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь».

«Почему такие суициды мы видим? Там застрелился следователь на работе, там оперативник застрелился, там участковый. Это, в том числе, связано с профессиональной деятельностью», — рассказал экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов. Он подчеркнул, что служба в органах внутренних дел, следственном комитете, прокуратуре, ФСИН и прочих силовых ведомствах, безусловно, отражается на психике.

Экс-полицейский добавил, что в настоящее время во многих силовых службах созданы отделы психологической помощи. Однако сами силовики обращаются к специалистам неохотно, так как боятся, что их «поставят на карандаш» — начнут пристально наблюдать и искать основания для увольнения.

Другой собеседник агентства — зампредседателя Общественного совета при свердловском ГУФСИН Елена Тищенко отметила, что стресс-фактором для сотрудников силовых ведомств и, в частности, уголовно-исполнительной системы, помимо работы с «особым» контингентом, является и негативное отношение со стороны других граждан. «На самом деле в такой системе люди работают все время в ожидании какого-то негатива. Потому что в колониях собрана далеко не „золотая молодежь“. Второе — к сожалению, работа очень непрестижна. До сих пор над системой довлеет этот стереотип ГУЛАГа, и отношение к сотрудникам, к сожалению, в том числе со стороны СМИ, продолжает нагнетаться», — подчеркнула Тищенко.

Представительница ФСИН к факторам стресса также относит сложную жилищную ситуацию некоторых силовиков. Кроме того, многие сотрудники пенитенциарной системы вынуждены работать вахтовым методом, что также накладывает свой отпечаток.

Ранее стало известно, что в Перми покончил с собой бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян. Силовик был найден за рулем собственного автомобиля с наградным пистолетом в руке.