11 января тюменские школьники вернутся за парты после отмены дистанта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

11 января все школы Тюменской области переходят на традиционный формат обучения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Там пояснили, что отмена дистанта связана с тем, что общая заболеваемость COVID-19 среди тюменских школьников снизилась на 62%. При этом, большинство ограничений режима повышенной готовности в регионе продолжают действовать.

Что запрещено:

Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;

Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте (в том числе, в такси);

Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;

Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;

Действует запрет на проведение массовых мероприятий (праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек);

Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.

Что разрешено:

Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);

Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;

Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;

Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.