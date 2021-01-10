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Что разрешено и запрещено в Тюменской области во время карантина. Список

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, учебный класс, математика, школа, образование
11 января тюменские школьники вернутся за парты после отмены дистанта Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

11 января все школы Тюменской области переходят на традиционный формат обучения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Там пояснили, что отмена дистанта связана с тем, что общая заболеваемость COVID-19 среди тюменских школьников снизилась на 62%. При этом, большинство ограничений режима повышенной готовности в регионе продолжают действовать.

Что запрещено:

  • Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте (в том числе, в такси);
  • Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;
  • Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
  • Действует запрет на проведение массовых мероприятий (праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек);

  • Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.

Что разрешено:

  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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