11 января тюменские школьники вернутся за парты после отмены дистанта
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
11 января все школы Тюменской области переходят на традиционный формат обучения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Там пояснили, что отмена дистанта связана с тем, что общая заболеваемость COVID-19 среди тюменских школьников снизилась на 62%. При этом, большинство ограничений режима повышенной готовности в регионе продолжают действовать.
Что запрещено:
- Люди в возрасте 65 лет и старше и те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте (в том числе, в такси);
- Предприятиям общепита запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00;
- Банным комплексам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00;
- Действует запрет на проведение массовых мероприятий (праздничные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе. Количество участников не должно превышать 50 человек);
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Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.
Что разрешено:
- Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
- Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
- Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.
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