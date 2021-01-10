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В ЯНАО аномально растет смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерти пациентов на Ямале продолжаются 33 дня подряд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Ежедневные смерти пациентов в ЯНАО продолжаются на протяжении 33 суток. За это время умерли 80 жителей округа.

«В Ноябрьске скончались женщина 59 лет и 51-летний мужчина. В Новом Уренгое умер мужчина 59 лет», — говорится в свежей сводке ямальского оперштаба. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 358 человек. По частоте смертей ЯНАО занимает шестое место в России — 66,5 случая на 100 тысяч населения.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 124 жителя округа. Крупная вспышка произошла в Новом Уренгое, где зафиксировали 21 случай инфекции. Еще по 15 человек заболели в Пуровском районе и Муравленко. В Салехарде вирус подхватили 12 горожан, в Ноябрьске — четверо. Всего в ЯНАО подтверждено 33 720 случаев коронавируса, вылечились 27 296 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 15 января. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно стабилизируется. На Ямале продолжается третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.

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