Нового вице-премьера Югры Вадима Шувалова срочно вызвали из отпуска
Вице-губернатора отозвали из отпуска — станет известен основной кандидат на пост мэра Сургута — главу югорского района оштрафуют за нарушение. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Вице-губернатора Югры вызвали из отпуска
- Новый вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов был экстренно отозван из отпуска, и раньше срока вернется в Сургут. Шувалов должен был отдыхать до 15 января.
Определится главный кандидат на пост мэра Сургута
- Основной претендент на кресло главы Сургута станет известен 12 января — в последний день приема документов конкурсной комиссией.
?Мэру района ХМАО грозит штраф
- В отношении главы Нижневартовского района Бориса Саломатина возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Ему грозит штраф.
В Москве простятся с первым вице-губернатором Югры
- Церемония прощания с первым вице-губернатором ХМАО Геннадием Бухтиным состоится 12 января в Москве. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.
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