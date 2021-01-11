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08 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 12 января. Новый вице-губернатор вызван из отпуска, заканчивается прием документов на должность мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с дольщиками компании «СеверСтрой». Сургут , шувалов вадим
Нового вице-премьера Югры Вадима Шувалова срочно вызвали из отпуска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-губернатора отозвали из отпуска — станет известен основной кандидат на пост мэра Сургута — главу югорского района оштрафуют за нарушение. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Вице-губернатора Югры вызвали из отпуска

Определится главный кандидат на пост мэра Сургута

  • Основной претендент на кресло главы Сургута станет известен 12 января — в последний день приема документов конкурсной комиссией.

?Мэру района ХМАО грозит штраф

  • В отношении главы Нижневартовского района Бориса Саломатина возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Ему грозит штраф.

В Москве простятся с первым вице-губернатором Югры

  • Церемония прощания с первым вице-губернатором ХМАО Геннадием Бухтиным состоится 12 января в Москве. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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