Utair оценил перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг

Авиакомпания Utair не рассматривает запуск рейсов из Нягани и Советского в Сочи или Минводы. Об этом заявил президент «Utair-пассажирские перевозки» Олег Семенов во время «правительственного часа», отвечая на вопрос депутата думы ХМАО Андрея Осадчука, передает корреспондент URA.RU
«Есть запрос с западной части округа на организацию рейсов в летний период из Нягани и Советского до Сочи или Минвод, пока другие аэропорты не открыли. Учитывая население западной части ХМАО — 395 тысяч человек, рейсы в южном направлении будут востребованы и заполнены», — подчеркнул Осадчук.
Семенов заявил, что готового ответа на вопрос нет. Но авиакомпания уже приняла решения увеличить число полетов из Нижневартовска по южным направлениям в период весенне-летней навигации.
«Честно скажу, не рассматривали такие кейсы. Безусловно, будут эти рейсы из крупнейших городов — Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска. Наша внутренняя сеть позволяет с учетом субсидированных тарифов добраться до аэропортов этих городов, чтобы вылетать на юг. Прямые рейсы мы не рассматривали», — прокомментировал представитель перевозчика.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили льготные маршруты из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского. Авиарейсы связывают регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и многими другими. Также агентство рассказывало о том, как купить дешевые билеты на субсидированные рейсы жителям ХМАО.
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