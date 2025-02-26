Власти ХМАО обсуждают упрощение процедуры получения жилья для семей участников СВО

Власти ХМАО обсуждают введение новой льготы для участников СВО. Речь идет об отмене 10-летнего ценза, который сейчас требуется для получения жилья по социальному найму и признания семьи малоимущей. Инициатива позволит упростить доступ к жилью для военнослужащих и их семей, но окончательное решение пока не принято — в правительстве оценивают финансовые и инфраструктурные последствия, передает журналист URA.RU.
«Вопрос находится на повестке. Мы анализируем затраты, включая подготовку земельных участков, обеспечение дорогами и коммуникациями. Также важно синхронизировать эту инициативу с программами для молодых и многодетных семей», — пояснил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев во время заседания комиссии при окружной думе. Чиновники отметили, что в других регионах аналогичные меры уже действуют и Югра может перенять этот опыт.
Сейчас для получения жилья по соцнайму требуется подтвердить 10-летнее проживание в регионе, что создает барьеры для военнослужащих, недавно переехавших в округ. Если изменения утвердят, они станут частью комплексной поддержки, которая также включает земельные участки и компенсации. Ожидается, что итоговые предложения будут представлены в ближайшие месяцы после завершения расчетов и консультаций.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разрабатываются меры поддержки для облегчения трудоустройства ветеранов СВО. Губернатор Руслан Кухарук поручил разработать предложения, направленные на стимулирование компаний к созданию вакансий для бывших участников спецоперации.
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