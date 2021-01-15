В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения иммунитета после COVID

После перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет начинает снижаться после третьего месяца с момента выздоровления и исчезает к пятому. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — приводит ТАСС слова эпидемиолога.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что в России сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. Это, по ее словам, произошло несмотря на невысокие показатели заболеваемости по сравнению с другими странами. Сейчас Россия находится на 60 месте по совокупной заболеваемости за год в мире на 100 тысяч населения и выше 50 не поднималась, добавила Попова.
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