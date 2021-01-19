Жители ХМАО выбирают лучший мем о коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО стартовал конкурс на лучший противовирусный мем «Меманты Югры». Авторы конкурса отбирали смешные картинки на тему борьбы с коронавирусом, которые призывают людей заботиться о здоровье. Проект запустила команда «Шарф медиа» совместно с ассоциацией креативного класса Югры.

«Основная цель конкурса: зарядить людей позитивным отношением к жизни. Мы ни в коем случае не смеемся над коронавирусом и отбирали мемы, которые с юмором подчеркивали серьезность момента. Парадоксально звучит, но, тем не менее, мы хотели с позитивной стороны посмотреть на эту тяжелую ситуацию», — говорит куратор проекта Владимир Ханжин.

Из более чем 100 мемов жюри выбрали 50 лучших, которые сейчас проходят этап общественного голосования на сайте «Меманты». Итоги конкурса подведут 31 января, а победители получат призы — беспроводные наушники, умную колонку или внешний аккумулятор.

Ханжин добавил, что проект получил массу положительных отзывов от жителей округа. «Не все из них были положительными, но большая часть зрителей поняла наш посыл и уже заинтересована в повторном конкурсе», — говорит собеседник.

Ранее URA.RU писало, что мемы на тему коронавируса заполонили соцсети россиян. Самоизоляция и распространение коронавируса до сих пор остаются одной из главных тем для шуток.

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