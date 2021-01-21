Перенесенный коронавирус зачастую требует долгой реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 22 января, — 412-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 328-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 42 361, выздоровели 28 268 и скончались 1 549 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 655 839 (+21 887) случаев заражения. Вылечились 3 054 218 (+26 902) пациентов — 83% от заболевших. Умерли 67 832 (+612) человека — 1,8% от заразившихся.

Смертность среди зараженных челябинцев выросла

На 21 января в Челябинской области зафиксировано 294 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 297, днем ранее 299). Умерли при этом 15 человек — сразу на три больше, чем накануне. В России за то же время скончалось от COVID 612 человек — это рекорд с начала 2021 года.

Губернатор Текслер принял решение по ковидным паспортам

Ковидных паспортов для челябинцев, сделавших прививку от коронавируса или переболевших, не будет. «Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не станем» — заявил губернатор Алексей Текслер главам городов и районов. Напротив, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе будут выдавать паспорта для переболевших коронавирусом, аналогичная мера прорабатывается в Москве. Идею поддержал разработчик вакцины «Спутник V» вирусолог Александр Гинцбург и раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В двух колониях ввели карантин по коронавирусу

Карантин по коронавирусу объявлен в специализированной туберкулезной больнице (СТБ-3) в Челябинске и исправительной колонии (ИК-15) Копейска. В ГУФСИН по Челябинской области уточнили, что у одного из осужденных в ИК-15 Копейска подтвердился коронавирус. Его оперативно изолировали в отдельную палату специализированной туберкулезной больницы Челябинска. В данный момент отрабатываются все контакты зараженного. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Массовая вакцинация возобновляется

Массовая вакцинация в регионе возобновится с 24 января, когда в область начнут поступать крупные партии препарата. До конца месяца на Южный Урал привезут еще 55,6 тысячи доз «Спутника V», а в феврале — еще 90 тысяч доз.