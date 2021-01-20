20 января 2021

В Челябинской области выросла смертность среди зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Территории городской больницы 2. Курган, больной, фельдшер на вызове, скорая помощь, инвалидное кресло, фельдшер, машина скорой помощи, пациент, пандемия коронавируса, горбольница 2, ковид19
Общее число зараженных пошло на спад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 21 января, зафиксировано 294 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 297, днем ранее 299), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерло при этом 15 человек — сразу на три больше, чем накануне.

«С начала пандемии произошел 42 361 случай заражения, сейчас лечение проходят 12 502 южноуральца. Умерло 15 человек с COVID-19, из них 10 — от коронавирусной пневмонии», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписан за сутки 361 человек, с начала пандемии выздоровели 28 268 жителей области.

Массовая вакцинация в регионе, приостановленная на выходных, когда было израсходовано примерно 12 тысяч доз вакцины «Спутник V», должна возобновиться с 24 января. До конца месяца на Южный Урал поступят еще 55,6 тысячи доз «Спутника V», а в феврале — еще 90 тысяч доз. До 24 января в Челябинской области действует режим повышенной готовности, решение о продлении которого губернатору Алексею Текслеру предстоит принять в ближайшие дни.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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