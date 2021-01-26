Свердловский губернатор написал статью на английском

Евгений Куйвашев рассказал о подготовке к саммиту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал статью для спортивного издания SportsPro. На английском языке глава региона рассказал о подготовке к саммиту SportAccord World Sport & Business Summit.

По словам Куйвашева, предполагается, что саммит соберет представителей более 125 различных международных спортивных федераций и организаций. Участие в нем примет около 2500 человек. «Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в которых мы готовимся к SportAccord 2021, интерес к нему уже высок, и мы получаем подтверждения от участников мероприятия».

Статью свердловский губернатор написал на английском Фото: Скрин сайта SportsPro

Евгений Куйвашев напомнил, что после ЧМ-2018 жители Екатеринбурга могут использовать построенные к спортивному событию сооружения. «У нас остался обновленный стадион „Екатеринбург-Арена“, на котором сейчас играет наш футбольный клуб „Урал“, и люди с удовольствием ходят на матчи. Футбол стал доступнее для болельщиков, а стадион стал лучше и удобнее. Есть также другие спортивные сооружения, в том числе отремонтированные тренировочные площадки и обновленная дорожная инфраструктура, что дает импульс развитию гостиничного бизнеса, и мы ожидаем такого же эффекта от Всемирных университетских игр FISU 2023 года», — отметил губернатор.

В журнале кроме Куйвашева колонку о форуме написал президент генеральной ассоциации международных спортивных федераций доктор Раффаэле Чиулли. Он поделился мнением о том, почему саммит SportAccord 2021 в Екатеринбурге станет важным ориентиром для индустрии оздоровления.

Саммит SportAccord планируется провести в Екатеринбурге в 2021 году. Ожидается, что его посетит президент Владимир Путин.