В США потребовали от Украины отказаться от потерянных территорий

FP: США должны публично выразить несогласие с Киевом по возвращению территорий

10 мая 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Байден должен публично выразить несогласие с целями Украины, касающимися возвращения территорий, пишет Foreign Policy Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена должна публично выразить свое несогласие с нереалистичными целями Украины по возвращению потерянных территорий. Об этом сообщает Foreign Policy. «Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории нереалистична», — говорится в материале . В нем также отметили, что глава Штатов уделяет слишком много внимания планированию действий в Киеве и выделению Украине финансов. Такая стратегия рано или поздно приведет к провалу. Западные политики предлагают радикальные точки решения украинской проблемы, отмечается в материале. Однако пришло время стремиться к мирным переговорам Украины и России, подчеркивает автор статьи. Ранее в The New York Times написали, что Киев не сможет сохранить свои территории после окончания спецоперации. На данный момент для страны это считается уже «нереалистичным сценарием». Автор материала посчитал, что Украине следует интегрироваться в Европу и постараться сохранить имеющиеся территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена должна публично выразить свое несогласие с нереалистичными целями Украины по возвращению потерянных территорий. Об этом сообщает Foreign Policy. «Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории нереалистична», — говорится в материале. В нем также отметили, что глава Штатов уделяет слишком много внимания планированию действий в Киеве и выделению Украине финансов. Такая стратегия рано или поздно приведет к провалу. Западные политики предлагают радикальные точки решения украинской проблемы, отмечается в материале. Однако пришло время стремиться к мирным переговорам Украины и России, подчеркивает автор статьи. Ранее в The New York Times написали, что Киев не сможет сохранить свои территории после окончания спецоперации. На данный момент для страны это считается уже «нереалистичным сценарием». Автор материала посчитал, что Украине следует интегрироваться в Европу и постараться сохранить имеющиеся территории.